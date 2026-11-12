Песков: Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлится сколько будет нужно

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Встреча президента России Владимира Путина с со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером продлится по времени столько, сколько будет нужно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент никогда в интересах дела ничего не ограничивает по времени», - пояснил он в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также сообщил, что Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать президенту США Дональду Трампу благодарность за организацию контактов между Россией и Украиной.

Напомним, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 12 ноября для переговоров с Путиным после двухдневных консультаций с делегациями Москвы и Киева в Абу-Даби. Главной темой контактов президента с представителями США станет урегулирование украинского конфликта.