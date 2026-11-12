Мединский, Дмитриев и Ушаков участвуют во встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером Фото: REUTERS.

Помощник президента России Владимир Мединский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник российского лидера Юрий Ушаков принимают участие во встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходят 12 ноября в Москве. Главной темой встречи стало урегулирование украинского конфликта. Американские представители прибыли в российскую столицу после двухдневных трехсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби.

Ранее Ушаков сообщил, что стороны намерены обсудить все вопросы, связанные с достижением мирного соглашения. При этом Вашингтон также поднимал вопрос о возможном участии европейских государств в переговорном процессе.

Напомним, Мединский возглавлял российскую делегацию на консультациях в Абу-Даби 10–11 ноября. По их итогам он заявил, что участникам удалось приблизиться к миру, хотя многое по-прежнему зависит от позиции Киева, Вашингтона и европейских стран.

При этом известно, что Дмитриев лично встретил Уиткоффа и Кушнера в московском аэропорту Внуково. Спецпредставитель российского президента также опубликовал видео прибытия американской делегации. После переговоров в Москве представители США планируют отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.