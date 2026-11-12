Европа пыхтит и хочет быть воинственной, но над ней издеваются: Союз сравнили со школьником Фото: REUTERS.

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сравнил обороноспособность Европы со слабым школьником, у которого более сильные сверстники отбирают завтрак. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По мнению предпринимателя, европейские государства пока не способны самостоятельно обеспечить свою безопасность, несмотря на многомиллиардные расходы на вооружение. В частности, страны ЕС испытывают трудности с защитой сухопутных территорий и морских путей.

«Раньше маленькие, слабые и нерешительные школьники всегда должны были отдавать свой завтрак более сильным», — отметил Паппергер.

Глава Rheinmetall также призвал не прекращать инвестиции в оборонную промышленность даже после возможного завершения украинского конфликта. По его мнению, отказ от дальнейшего наращивания военных расходов лишь усилит зависимость Европы от США.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что европейские страны активно готовятся к возможному военному конфликту с РФ. По его словам, предприятия оборонной промышленности ЕС переводятся на режим военного времени, а НАТО регулярно проводит учения по антироссийским сценариям. При этом дипломат указал на серьезные препятствия для милитаризации Европы, включая нехватку финансирования, сырья и энергии.