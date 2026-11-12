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НовостиЭкономика12 ноября 2026 12:21

Греф избавит Сбербанк от убыточных складов: их выкупят маркетплейсы

Греф сообщил о планах Сбера продать ненужные склады маркетплейсам
Семен ЗИМИН
Греф избавит Сбербанк от убыточных складов: их выкупят маркетплейсы

Греф избавит Сбербанк от убыточных складов: их выкупят маркетплейсы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Сбербанк избавится от непрофильных складов, которые приносили ему убытки. Глава кредитной организации Герман Греф на Дне инвестора заявил, что до конца 2026 года все ненужные компании складские помещения передадут и продадут маркетплейсам. Слова топ-менеджера приводит РИА Новости.

По признанию Грефа, складов у Сбера накопилось множество, и каждый из них тянул финансы в минус. Однако именно эта ситуация в итоге сыграла на руку: банк смог выйти на выгодные договоренности с площадками онлайн-торговли. Уже к финалу текущего года, по оценке главы Сбера, доля избавления от балласта достигнет 100%.

Ранее Греф подтвердил, что в 2026 году нейросеть GigaChat, как и двумя годами ранее, будет помогать администрации президента готовиться к прямой линии с Владимиром Путиным. Искусственный интеллект отлично справляется с обработкой колоссальных объемов текста, а именно вопросов от граждан, которые приходят на прямую линию.