Эмиссар США рассказал, что было на переговорах в Абу-Даби: он указал на атмосферу Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф высоко оценил работу российской и украинской делегаций на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского представителя, участники встречи продемонстрировали высокую эффективность в ходе обсуждения вопросов урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, Уиткофф положительно оценил атмосферу, в которой проходили переговоры. Его заявления прозвучали после двухдневных консультаций России, США и Украины, состоявшихся 10–11 ноября в столице ОАЭ.

Напомним, 12 ноября Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой переговоров стало дальнейшее урегулирование конфликта на Украине.

Ранее KP.RU сообщила, что одним из главных результатов переговоров в Абу-Даби стала принципиальная договоренность Москвы и Киева о масштабном обмене военнопленными. Он может затронуть более тысячи человек с каждой стороны. При этом окончательные списки участников и дата обмена пока не согласованы.