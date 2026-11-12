Уиткофф: европейцев не было на переговорах в Абу-Даби, но их информировали Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, как прошли переговоры в Абу-Даби. По его словам, европейские представители не принимали участия в самих консультациях, однако их держали в курсе всех контактов.

Атмосферу на трёхсторонних переговорах Уиткофф назвал положительной. Американский дипломат отметил, что делегации России и Украины работали эффективно, и именно этот настрой, судя по всему, задал тон всему процессу.

Стоит напомнить, что Уиткофф вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером 12 ноября прилетел в Москву. Там их ждёт встреча с президентом России Владимиром Путиным. Визит состоялся сразу после двухдневных консультаций с делегациями России и Украины в Абу-Даби.

Главная тема предстоящих переговоров в Москве — урегулирование украинского конфликта. Американские представители привезли с собой предложения, которые подготовили по итогам общения в ОАЭ.