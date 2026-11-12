В США высказались о позиции Европы в конфликте на Украине

Кушнер: США видят огромное желание Европы закончить конфликт на Украине Фото: REUTERS.

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, сообщил, что Соединенные Штаты видят огромное желание Европы закончить конфликт на Украине. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходит в эти минуты в Кремле.

«Мы надеемся, что мы вскоре сможем объявить - надеюсь, что уже по окончании этой встречи, - новые трехсторонние переговоры, которые, надеюсь, уже включали бы европейцев», - сказал Кушнер на встрече с Путины.

По его словам, Вашингтон и европейские страны уже начали обсуждать контуры будущей архитектуры безопасности на континенте, которая будет касаться и России, и Украины.

Напомним, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф вместе с Кушнером 12 ноября прилетел в Москву. Визит американских делегатов состоялся сразу после двухдневных консультаций с делегациями России и Украины в Абу-Даби, состоявшихся 10 и 11 ноября.