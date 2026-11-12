Путин: для России есть одна линия разграничения с Украиной — госграница Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером заявил: для России существует только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы.

Кроме того, Путин отметил, что в Москве знают о том, как украинская сторона поднимает тему «серых зон».

Сам Уиткофф после переговоров рассказал, как прошли консультации в Абу-Даби. По его словам, европейские представители в самих консультациях не участвовали, однако их держали в курсе всех контактов. Атмосферу на трёхсторонних переговорах американский дипломат назвал положительной.

Уиткофф также подчеркнул, что делегации России и Украины работали эффективно. Именно этот настрой, судя по всему, и задал тон всему процессу.

Напомним, Уиткофф вместе с Кушнером прилетели в Москву 12 ноября для встречи с Владимиром Путиным. Визит состоялся сразу после двухдневных консультаций с делегациями России и Украины в Абу-Даби.