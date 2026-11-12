Почему американцы морщатся от российского молока: диетолог раскрыла секрет

Жирность молока зависит от условий содержания коров. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Американцы, пробующие российские продукты, нередко удивляются вкусу отечественного молока. Однако дело не обязательно в качестве напитка. Его вкус зависит от породы коров, условий содержания, корма и способа обработки, рассказала диетолог Елена Соломатина. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Коровы дают молоко в соответствии с тем, как их выращивают, чем кормят, находятся ли они на свободном выпасе. Играют роли и их порода, и климатические условия. Раньше даже зимнее и летнее молоко очень различались», – отметила Соломатина.

В России распространены породы коров, молоко которых отличается более высокой жирностью и насыщенным вкусом. В США широко разводят голштинскую породу, дающую менее жирное молоко. На вкус также влияет обработка. После стерилизации может появиться привкус кипячения, а ультрапастеризация придает продукту легкую сладость из-за изменений молочного сахара.

Еще одна причина – привычка. Люди часто считают вкусным то, что пили с детства, а незнакомые продукты могут казаться им странными. Кроме того, на восприятие молока влияют особенности питания и переносимость лактозы. Поэтому реакция американцев на российский напиток не обязательно говорит о его качестве.

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