Мерца разнесли в клочья после угрозы вредить Европе: Канцлер угрожает из-за отказа от помощи Украине Фото: REUTERS.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал немецким диктатом угрозы канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес стран Евросоюза из-за финансирования Украины. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Филиппо возмутился намерением Берлина оказать финансовое давление на государства ЕС, которые отказываются выделять деньги Киеву. По его мнению, подобная политика Германии становится все более авторитарной.

«Немецкий диктат в отношении стран ЕС с каждым днем становится все более безумным, все более авторитарным!» — заявил Филиппо.

Французский политик также задался вопросом, не потребует ли Германия в будущем отправки французских военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях против России. В связи с этим он призвал Францию как можно скорее выйти из Евросоюза и восстановить национальную независимость.

Поводом для возмущения стали сообщения об ультиматуме Мерца. Канцлер пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028–2034 годы, если все страны объединения не согласятся финансировать Украину.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался выполнять требования Берлина о финансовой поддержке Киева. Он подчеркнул, что Братислава не намерена участвовать в предоставлении Украине нового кредита на 70 миллиардов евро. По мнению журналиста Алекса Христофору, столь жесткий отпор со стороны словацкого премьера стал неожиданностью для Мерца.