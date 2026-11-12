Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 12:35

Путин предложил организовать новую гуманитарную миссию в зоне СВО: какое место назвал президент

Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке
Арина СЕРОВА
Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке

Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке

Фото: REUTERS.

Новую гуманитарную миссию можно организовать в Константиновке по образцу операции, ранее успешно проведенной в Алешках. С таким предложением президент РФ Владимир Путин обратился к американским эмиссарам Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру в ходе встречи в Кремле.

Глава государства отметил, что прошлый опыт доказал эффективность совместных действий при соблюдении режима прекращения огня. Жители Алешек смогли получить помощь и выехать из опасных зон. По словам российского лидера, такую же операцию стоит провести и в Константиновке, где сейчас ведутся активные бои.

«В Донбассе есть такой населенный пункт - Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках», - сказал Путин.

Ранее президент отмечал успех на гуманитарном треке по Украине. Он заявлял, что миссия в Алешках прошла отлично.