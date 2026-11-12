Путин на встрече с США заявил об успехах на гуманитарном треке по Украине

Президент России проводит в Кремле переговоры с американскими посланниками Уиткоффом и Кушнером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На гуманитарном направлении по Украине удалось добиться определенных успехов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиссарами США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве 12 ноября.

Глава государства положительно оценил продвижение в решении гуманитарных вопросов, несмотря на сложность переговорного процесса. Консультации в Кремле стали продолжением недавнего раунда трехсторонних встреч в Абу-Даби.

Владимир Путин попросил передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в организации миссии в Алешках.

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