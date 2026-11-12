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НовостиПолитика12 ноября 2026 12:40

Путин: России нужно пять суток на разминирование территории у Константиновки

По словам российского лидера, Киев должен обеспечить безопасность Константиновки со своей стороны, если считает город находящимся под своим контролем
Анна АДАМАЙТЕС
Путин: России нужно пять суток на разминирование территории у Константиновки

Путин: России нужно пять суток на разминирование территории у Константиновки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

России потребуется пять суток на разминирование территории у Константиновки. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 12 ноября на встрече в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам Путина, если Киев считает, что контролирует Константиновку, то должен обеспечить безопасность со своей стороны.

Президент России предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки, взяв за основу опыт Алешек. Глава государства положительно оценил сложившееся гуманитарное взаимодействие в ситуации вокруг этого населенного пункта.

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