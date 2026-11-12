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НовостиПолитика12 ноября 2026 12:42

Путин: присутствие иностранных войск на Украине угрожает нацбезопасности РФ

Иностранные войска на территории Украины будут законной целью для ВС России, заявил Путин
Вениамин ЗАХАРОВ
Путин: присутствие иностранных войск на Украине угрожает нацбезопасности РФ

Путин: присутствие иностранных войск на Украине угрожает нацбезопасности РФ

Фото: REUTERS.

Возможность присутствия иностранных войск на Украине угрожает национальной безопасности Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

По словам главы государства, иностранные войска на территории Украины будут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Путин также напомнил, Россия с самого начала говорила о неприемлемости для РФ присутствия иностранных войсках на территории Украины.

Напомним, встреча российского лидера с представителями американской делегации проходит в четверг, 12 ноября, в Кремле.

В свою очередь Кушнер отметил, что Соединенные Штаты видят огромное желание европейских стран закончить конфликт на Украине.

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