Владимир Путин рассказал, что Европа отказывает Трампу в одном важном вопросе: в чем дело

Владимир Путин рассказал, как Европа отказывает Трампу: Американец предлагает новую систему Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Президент США Дональд Трамп предлагает договориться о создании новой системы безопасности в Европе, однако Брюссель отвечает на эту инициативу отказом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

По словам главы государства, американская сторона выступает за пересмотр существующей архитектуры европейской безопасности. При этом руководство Евросоюза не поддерживает предложения Вашингтона о выработке новых договоренностей.

Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Брюссель не намерен обсуждать с Россией и США новую архитектуру европейской безопасности. По ее словам, Евросоюз выступает за сохранение действующей системы, основанной на ЕС и НАТО. При этом Каллас настаивала на участии европейцев в переговорах по украинскому урегулированию.