Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 ноября 2026 12:53

Россиянам старше 80 лет увеличат размер пенсии: сколько она составит

Соцфонд: россиянам от 80 лет увеличат пенсии почти до 20,5 тыс рублей с февраля
Арина СЕРОВА
Соцфонд: россиянам от 80 лет увеличат пенсии почти до 20,5 тыс рублей с февраля

Соцфонд: россиянам от 80 лет увеличат пенсии почти до 20,5 тыс рублей с февраля

Фото: Евгения ГУСЕВА.

С 1 февраля 2027 года фиксированная часть страховой пенсии для россиян старше 80 лет и инвалидов первой группы вырастет почти до 20,5 тысячи рублей. Эта информация следует из сообщения Социального фонда России, опубликованного на сайте.

В ведомстве пояснили, что повышение произойдет после проведения второго этапа индексации страховых выплат. Перерасчет позволит автоматически увеличить размер ежемесячной господдержки для наиболее уязвимых категорий пожилых граждан. Когда ее завершат, базовая фиксированная сумма для остальных получателей составит 10,2 тысячи рублей.

«С учетом повышения фиксированная выплата таким пенсионерам увеличится почти до 20,5 тысячи рублей в месяц», - указано в публикации.

Ранее стало известно, каков будет размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России в 2027 году. Средний показатель дойдет до 30,2 тысячи рублей в месяц.