Россиянам старше 80 лет увеличат размер пенсии: сколько она составит

Соцфонд: россиянам от 80 лет увеличат пенсии почти до 20,5 тыс рублей с февраля Фото: Евгения ГУСЕВА.

С 1 февраля 2027 года фиксированная часть страховой пенсии для россиян старше 80 лет и инвалидов первой группы вырастет почти до 20,5 тысячи рублей. Эта информация следует из сообщения Социального фонда России, опубликованного на сайте.

В ведомстве пояснили, что повышение произойдет после проведения второго этапа индексации страховых выплат. Перерасчет позволит автоматически увеличить размер ежемесячной господдержки для наиболее уязвимых категорий пожилых граждан. Когда ее завершат, базовая фиксированная сумма для остальных получателей составит 10,2 тысячи рублей.

«С учетом повышения фиксированная выплата таким пенсионерам увеличится почти до 20,5 тысячи рублей в месяц», - указано в публикации.

Ранее стало известно, каков будет размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России в 2027 году. Средний показатель дойдет до 30,2 тысячи рублей в месяц.