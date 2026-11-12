Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в сфере ИИ, кибербезопасность и миграцию Фото: kremlin.ru.

По завершении саммита ОДКБ в Москве, состоявшегося накануне, Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудили ряд важных сфер сотрудничества, среди которых трудовая миграция, искусственный интеллект и кибербезопасность.

"Вчера мы с коллегами говорили о проблемах обеспечения безопасности в регионе ответственности ОДКБ. На мой взгляд, все наши дискуссии закончились положительным, хорошим результатом. Мы подтвердили общий настрой на совместную работу в этой важнейшей области", - сказал Путин.

Президент России назвал двусторонние отношения стратегически важными и отметил их развитие в экономике и гуманитарной сфере, поблагодарив за поддержку русского языка в Таджикистане. Эмомали Рахмон подтвердил активное развитие отношений и рост товарооборота, подчеркнув прогресс в сфере безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин принял Рахмона в Кремле раньше посланников США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.