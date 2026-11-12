Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке выросло до 8 Фото: REUTERS.

Число жертв обрушения жилого дома в Бруклине выросло до восьми человек. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, сообщает NYT. Спасатели продолжают разбирать завалы — они не исключают, что под обломками еще остаются люди.

Ранения получили как минимум 17 человек, среди них трое пожарных. Часть пострадавших находится в критическом состоянии, уточнили в пожарной службе. Поисковая операция, по словам ее представителей, скорее всего, растянется на несколько дней, а точное число пропавших без вести пока неизвестно.

Трехэтажный дом на Флэтбуш-авеню рухнул в среду вскоре после четырех часов дня. Здание упало в яму, которую вырыли на стройплощадке по соседству. В доме было четыре квартиры и коммерческое помещение на первом этаже — по данным городских властей. Трагедия произошла 11 ноября в районе Бруклин.