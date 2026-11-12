Путин сообщил, что обсудит с Уиткоффом и Кушнером территориальный вопрос Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на встрече в Москве со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером заявил, что хотел бы видеть на Украине вечный мир. Путин отметил, что сегодня планирует обсудить с американскими представителями в том числе территориальный вопрос.

Для России, по словам главы государства, существует только одна линия разграничения с Украиной — это государственная граница. Российский лидер также подчеркнул, что Москве известно о том, как украинская сторона поднимает тему «серых зон».

Переговоры проходят после двухдневных консультаций делегаций России и Украины в Абу-Даби, и главная тема встречи — урегулирование украинского конфликта. Сама встреча проходит в Москве после интенсивного дипломатического марафона в ОАЭ, где стороны провели два дня консультаций.