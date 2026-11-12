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НовостиОбщество12 ноября 2026 13:13

Адвокат рассказал, что нужно сделать Лерчек для помилования

Адвокат Балуев: Лерчек должна признать вину, если хочет помилования
Арина СЕРОВА
Адвокат Балуев: Лерчек должна признать вину, если хочет помилования. Фото: Belkin Alexey/ news.ru/Global Look Press

Адвокат Балуев: Лерчек должна признать вину, если хочет помилования. Фото: Belkin Alexey/ news.ru/Global Look Press

Получившая условный приговор за нелегальный вывод миллионов рублей за рубеж блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) обязана признать свою вину, если рассчитывает на помилование. Такую правовую оценку ситуации дал юрист Денис Балуев в интервью ТАСС.

Правозащитник рассказал, что оценивать шансы на успех трудно без изучения самого текста ходатайства. Ведь ни Конституция, ни президентский указ не устанавливают исчерпывающего списка оснований для такой процедуры.

«Однако по смыслу закона ясно, что помилование может быть применено в отношении осужденных, признавших вину и раскаявшихся в содеянном», - отметил адвокат.

Эксперт также обратил внимание на возможное затягивание сроков рассмотрения бумаг. Все дело в том, что Лерчек отправила прошение напрямую в администрацию главы России вместо профильной региональной комиссии.

Напомним, что недавно Чекалина решила обратиться за помощью к Владимиру Путину. Она написала ему письмо с просьбой помиловать ее и разрешить уехать за границу для лечения. Известно, что у блогерши снова начал стремительно развиваться рак желудка.