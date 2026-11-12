Уиткофф выразил надежду на новый раунд переговоров с ЕС после встречи в Кремле Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф выразил надежду, что по результатам встречи в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным удастся договориться о проведении нового раунда переговоров с участием представителей европейских стран.

«Мы надеемся, что мы вскоре сможем объявить - надеюсь, что, возможно, уже по окончании этой встречи, - новые трехсторонние переговоры, которые, я надеюсь, уже включали бы европейцев», - высказался Уиткофф.

Встреча российского лидера с посланцами Дональда Трампа продолжается в Кремле больше часа на момент 16:00 12 ноября по московскому времени. Перед Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Напомним, Мария Захарова заявила, что политикам Евросоюза и НАТО не место за столом переговоров по украинскому кризису. Она связала это с учениями европейских стран по переброске войск на Украину, начавшимися перед трехсторонними консультациями России, США и Украины, а также с строго русофобной позицией.