Мышца или сустав: пять признаков, которые помогут разобраться с болью

Боль в колене, плече или локте многие принимают за признак проблем с суставами. Однако причиной неприятных ощущений могут быть мышцы, сухожилия или связки. Как отличить одну боль от другой, объяснил травматолог-ортопед Александр Саутенко. Об этом пишет aif.ru.

По словам врача, определить источник боли помогают ее локализация, связь с физической нагрузкой, характер ощущений и реакция на движение. При этом отдельные признаки не всегда позволяют точно установить причину проблемы.

Мышечная боль обычно распространяется вдоль бедра, голени или руки, усиливается при напряжении и растяжении мышцы. Она может появиться после тренировки, долгой ходьбы или непривычной физической работы – иногда только через несколько часов. При надавливании часто ощущается болезненность, а сама мышца может казаться напряженной.

При проблемах с суставом боль чаще сосредоточена в определенной области, может сопровождаться утренней скованностью, отеком, покраснением и ограничением подвижности. Если сустав опух, стал горячим, сильно болит, конечность трудно согнуть или на нее невозможно опереться, нужно обратиться за медицинской помощью.

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