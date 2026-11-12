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НовостиВ мире12 ноября 2026 13:32

Трамп заявил, что США больше не видит необходимости заключать сделку с Ираном

Президент США высказался о мирном процессе с Ираном
Арина СЕРОВА
Президент США высказался о мирном процессе с Ираном

Президент США высказался о мирном процессе с Ираном

Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты более не видят никакой необходимости заключать мирную сделку с Ираном. Такое неожиданное заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Нам не нужна сделка с Ираном. Эти времена давно прошли» - написал американский лидер в посте.

Как отметил Трамп, США якобы уже стали победителями в конфликте на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон уже завладел иранскими капиталами, а также установил контроль над Ормузским проливом. Поэтому, согласно его словам, Штаты не нуждаются в мирном соглашении.

Тем временем правительство Ирана продолжает отстаивать интересы своей страны в рамках урегулирования конфликта с США. Недавно власти заявили, что не собираются вывозить обогащенный уран за пределы государства, как того желает Белый дом.