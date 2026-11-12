«Наступают решающие месяцы»: в Европе засуетились из-за переговоров по Украине Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ситуация вокруг Украины вступает в решающую фазу — впереди несколько очень непростых месяцев. Об этом он сказал журналистам по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, передаёт трансляция на сайте Еврокомиссии.

«Сейчас наступают решающие месяцы. Это будет очень сложная зима для страны», — указал немецкий политик.

Тем временем Кремль выложил кадры начала встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Американская делегация прилетела в российскую столицу 12 ноября — буквально сразу после двухдневных консультаций с российскими и украинскими представителями в Абу-Даби. Главная тема переговоров — урегулирование украинского конфликта. По итогам встреч в ОАЭ стороны подготовили предложения, которые теперь обсуждают в Москве.