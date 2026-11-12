Путин предложил омбудсменам России и Украины провести гуммиссию в Константиновке Фото: REUTERS.

Проведение гуманитарной миссии в Константиновке можно доверить омбудсменам России и Украины Яне Лантратовой и Дмитрию Лубинцу. Эту инициативу предложил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам Путина, успешная практика взаимодействия правозащитников уже позволила ранее эффективно помочь мирным жителям Алешек в Херсонской области.

«Если, как утверждают украинские власти, они и контролируют этот город (Константиновку - прим. ред.) - пусть обеспечат безопасность там», - сказал глава государства.

Российский лидер предложил привлечь к освещению этой работы журналистов отечественных и зарубежных СМИ, включая корреспондентов из США. По его словам, это гарантирует прозрачность процесса.

Ранее Владимир Путин заявлял, что хотел бы, чтобы мир на Украине был вечным. Он также призвал всю Европу наконец определиться с выбором - они за дипломатическое разрешение конфликта или против такого сценария.