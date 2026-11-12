Путин: Хотелось бы, чтобы мир на Украине был вечным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось видеть вечный мир на Украине. Об этом глава государства заявил на встрече со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Москве.

Ранее Путин заявил, что для России есть только одна линия разграничения с Украиной, и это госграница. Российский лидер подчеркнул, что Москве известно и о том, как украинская сторона поднимает тему «серых зон».

По словам президента, Россия также хотела бы, чтобы Европа определилась - хотят они войны или мира. В этом вопросе, по словам Путина, с европейцами должны поработать представители США.

Напомним, что переговоры президента с американскими представителями проходят в Москве 12 ноября после двухдневных консультаций с делегациями России и Украины в Абу-Даби. Главной темой встречи станет урегулирование украинского конфликта.