Армянский суд приговорил брата Католикоса всех армян к трем годам тюрьмы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд в Армении признал брата Католикоса всех армян Гарегина II Геворга Нерсисяна виновным в препятствии проведения агитационной кампании в ходе электоральных процессов, он был приговорил к трем годам заключения. Об этом говорится в решении судьи, трансляция процесса велась местными телеканалами.

«В его отношении в качестве меры пресечения избрать наказание в виде трех лет заключения. С учетом 6 месяцев и 5 дней, которые Геворг Нерсисян провел не на свободе, в качестве окончательного наказания назначить 2 года 5 месяцев 25 дней», - зачитал судья решение.

При этом при применении 84 статьи в отношении Нерсисяна наказание в 2 года 5 месяцев 25 дней заключения условно не было применено, назначен испытательный срок в два года.

Сообщалось, что Геворг Нерсисян с сыновьями воспрепятствовали агитации, проводившейся в преддверии выборов в органы местного самоуправления укрупненной общины Вагаршапат Армавирской области. В свою очередь защита заявляла, что обнародованные с места инцидента видеозаписи свидетельствуют о беспочвенности предъявленных обвинений и лжесвидетельствовании.

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