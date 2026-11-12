Вейпы исчезнут с прилавков Ленобласти: когда введут запрет на продажу

В Ленобласти с 1 марта запретят продавать вейпы в розницу Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 12 ноября приняли закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Решение поддержали единогласно: за документ проголосовали все 43 парламентария.

Запрет начнет действовать с 1 марта 2027 года и будет распространяться на пять лет — до 1 марта 2032-го. За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность. Соответствующие изменения также внесут в областной закон «Об административных правонарушениях».

Ранее KP.RU писал, что власти Нижегородской области приняли закон о пятилетнем запрете продажи вейпов с 1 марта 2027 года. Одновременно в регионе решили усилить профилактику курения электронных сигарет среди школьников: учителя должны сообщать руководству о каждом выявленном случае.

Также в Республике Карелия введен аналогичный запрет на продажу вейпов. Здесь также электронные сигареты перестанут продавать с марта.