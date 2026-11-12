Онколог Коржиков: Победить рак человечество сможет к концу века

Онколог отметил, что исследования в этой области продолжаются уже несколько десятилетий. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Полностью победить онкологические заболевания в ближайшие годы вряд ли удастся, несмотря на развитие медицины и появление новых методов лечения, дал прогноз заслуженный врач России, хирург-онколог Андрей Коржиков. Однако к концу XXI века, по его словам, рак может перестать быть столь тяжелым заболеванием, как сейчас. Об этом пишет «Ридус».

«В таких условиях победы над раком можно будет ожидать во второй половине этого века — скорее всего, к концу этого века», – поделился Коржиков.

Онколог отметил, что исследования в этой области продолжаются уже несколько десятилетий, но до желаемого результата пока далеко. По его мнению, развитию медицины мешает в том числе недостаточное финансирование.

Поводом для обсуждения перспектив лечения рака стала разработка российской вакцины. Ранее стало известно, что у первого пациента, получившего препарат, в течение четырех месяцев не появлялись новые опухоли. При этом наблюдение за его состоянием должно продолжаться еще три года.