Кабмин выделил на помощь регионам 110 млрд рублей Фото: REUTERS.

Правительство России выделило регионам более 110 млрд рублей на укрепление бюджетов. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, основная часть средств пойдёт на снижение долговой нагрузки и финансирование социально значимых расходов.

Речь прежде всего о зарплатах врачей, среднего и младшего медперсонала, учителей и сотрудников учреждений культуры. Мишустин подчеркнул, что нужно уделять особое внимание экономическому развитию и состоянию финансов, создавать возможности для каждого человека повышать благополучие детей и семей, а также сбалансировать бюджеты российских субъектов и повысить их устойчивость.

Отдельно около 1,5 млрд рублей получат Донецкая Народная Республика и Запорожская область. Эти деньги пойдут на покупку специализированной техники — погрузчиков, экскаваторов и буровых установок.

Кроме того, Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу объектов теплогенерации и водоснабжения, а также усилить их защиту.