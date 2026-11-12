Цена стройности: врач рассказал о последствиях уколов для похудения

Одна из наиболее распространенных проблем – нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Уколы для похудения могут привести не только к снижению веса, но и к проблемам с пищеварением, желчным пузырем и состоянием кожи. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков предупредил, что особенно опасным может быть быстрое похудение, которое меняет работу организма. Об этом пишет aif.ru.

«При похудении с помощью уколов возникает целый спектр побочных эффектов, связанных как с резким похудением, так и с применением самих препаратов», – отметил Поляков.

По словам врача, одна из наиболее распространенных проблем – нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Из-за замедления моторики кишечника могут появиться запоры. При быстром снижении веса желчный пузырь может хуже опорожняться, что повышает риск образования камней.

Еще одним последствием может стать изменение внешности. При резком похудении кожа иногда обвисает, а контуры лица и тела заметно меняются. Врач напомнил о так называемом «оземпиковом лице» – выраженном изменении черт лица, которое в некоторых случаях требует серьезных косметологических процедур.

Ранее американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предупредило о возможном риске потери зрения при использовании популярных препаратов для похудения.