Зеленский наградил экс-модель Playboy Дарью Астафьеву в Киево-Печерской лавре Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Глава киевской хунты Зеленский в очередной раз продемонстрировал, что для него нет ничего святого. Главный храм Украины, один из важнейших символов православия, Киево-Печерскую лавру, бывший комик превратил в... подиум для бывшей модели Playboy, эротической актрисы Дарьи Астафьевой. Он лично вручил женщине орден Княгини Ольги III степени (высшей), стоя в святых залах.

Как сообщает украинский Союз журналистов, Астафьева была награждена высшей государственной наградой для женщин за "вклад в национальную культуру" и "высочайший профессионализм". Оценивал ли её навыки Зеленский - не уточняется.

Само собой, религиозное сообщество в шоке. Наместница Одесского Архангело-Михайловского женского монастыря игумения Серафима с грустью констатировала: "Вот такая она теперь, лавра".

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский также наградил первую леди США Меланию Трамп орденом Княгини Ольги. Но только I степени, не III. Модель Playboy, очевидно, важнее.