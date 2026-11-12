В Молдавии арестован мужчина по подозрению якобы в работе в интересах РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Служба информации и безопасности Молдавии отчиталась об аресте мужчины, которого подозревают в якобы несанкционированном сборе информации в пользу России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, фигурант якобы наладил и поддерживал контакты с представителями российских спецслужб, в том числе через людей из неконституционных структур безопасности Приднестровья.

Следователи считают, что задержанный пытался добыть сведения о том, чем занимаются на территории республики сотрудники иностранных спецслужб. Официальных подтверждений этим подозрениям пока нет, идёт разбирательство.

Ранее в Калининградской области арестовали двух человек, которых подозревают в работе на польские спецслужбы. По данным ФСБ, задержанные связаны со Службой военной разведки и Агентством внутренней безопасности Польши.