Два агента иностранной разведки арестованы в Калининградской области Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Калининградской области арестовали двух предполагаемых агентов польских спецслужб по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности России.

По данным ФСБ, задержанные связаны со Службой военной разведки и Агентством внутренней безопасности Польши.

Ранее Московский городской суд приговорил россиянина к 23 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу польской разведки. Как установило следствие, мужчина собирал и передавал иностранным спецслужбам секретные сведения о российских военных разработках. В частности, его интересовали новейшие ракетные комплексы, применяемые в зоне специальной военной операции.

Кроме того, в 2023 году сотрудники ФСБ выявили в Калининградской области гражданина Украины, который собирал сведения для польского Агентства внутренней безопасности. Мужчине вынесли официальное предупреждение о недопустимости шпионажа на территории России. После этого было принято решение о его выдворении из страны с последующим запретом на въезд.