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НовостиВ мире12 ноября 2026 14:20

В Кракове вновь произошла стрельба: что известно

В Кракове снова случилась стрельба, огонь открыли по полиции
Арина СЕРОВА
В Кракове снова случилась стрельба, огонь открыли по полиции

В Кракове снова случилась стрельба, огонь открыли по полиции

Фото: REUTERS.

В польском городе Краков вооруженный гражданин открыл огонь по сотрудникам полиции, которые прибыли по вызову. О ЧП сообщил представитель местных правоохранительных органов Якуб Мирохна.

Сотрудник ведомства уточнил, что наряд был направлен по адресу после поступления сообщения о неизвестном, разгуливающем с предметом, похожим на огнестрельное оружие. При появлении стражей порядка мужчина произвел в их направлении серию выстрелов.

В ответ силовики были вынуждены открыть предупредительный огонь, после чего нападавший прекратил сопротивление и бросил оружие на землю. Подозреваемого оперативно доставили в участок. При происшествии никто не был ранен.

Напомним, что такая ситуация уже происходила в Кракова. Все случилось днем в субботу, 7 ноября. В тот день неизвестный мужчина прямо из автомобиля открыл огонь по людям, которые шли по улице. В ходе нападения погибли шесть человек, еще 15 получили серьезные травмы. Среди раненых оказались граждане Польши, России, Германии, Британии и Австрии.