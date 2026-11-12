Полиция не пустила главу Конституционного суда Польши Свенчковского на работу Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Полиция Варшавы 12 ноября не пустила председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского на рабочее место. Об этом сообщает РИА Новости. Силовики сослались на распоряжение судьи Анны Корвин-Петровской, которая объявила себя руководителем учреждения.

Свенчковский подошёл к воротам здания и предъявил постановление Верховного суда Польши, отменяющее его отстранение от обязанностей. Однако стражи порядка остались непреклонны — внутрь он так и не попал.

Конфликт в КС разгорелся в конце октября. Тогда Корвин-Петровская заявила о приостановлении полномочий Свенчковского и его заместителя, после чего обоим ограничили доступ в здание. С тех пор спор о том, кто на самом деле руководит судом, только набирает обороты.

Под стенами суда собрались сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость». Они поддерживали Свенчковского и выкрикивали оскорбления в адрес полиции и правительства. До физических столкновений с правоохранителями, впрочем, не дошло — обошлось без потасовок.

После неудачной попытки попасть на работу Свенчковский пообщался с журналистами. Он обвинил премьер-министра Дональда Туска в узурпации судебной власти и назвал препятствия для исполнения своих полномочий незаконными.