Отстраненный глава КС Польши Свенчковский заявил о госперевороте

Протест перед зданием Конституционного трибунала Польши Фото: REUTERS.

Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил о государственном перевороте в стране. Об этом он сообщил в эфире Kanal Zero.

Юрист уточнил, что на назначенном на вторник общем собрании судей Конституционного суда не удастся обеспечить необходимый кворум.

"Мы имеем дело с государственным переворотом в Польше. <...> То, что они снова будут совершать действия преступного или криминального характера, не означает, что закон в этой части не является ясным и прозрачным", - сказал бывший председатель суда.

Свенчковский подчеркнул, что для проведения заседания требуется присутствие не менее 10 из 15 судей, то есть двух третей состава суда. При этом политик обвинил оппонентов в намерении нарушить законодательство.

Напомним, что обострение ситуации вокруг Конституционного суда началось после отстранения Свенчковского. Это вызвало протесты, участники попытались взять здание штурмом. Полиция задержала нарушителей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя происходящее, заявил, что у правительства не было другого способа урегулировать ситуацию. Он назвал это сложным и болезненным процессом.

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