Гинцбург: Отечественную онковакцину до конца 2026 года получат 20 пациентов

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В этом году в Институте Герцена Минздрава России планируется лечение 20 пациентов, сообщил Александр Гинцбург, академик РАН и научный руководитель Центра Гамалеи.
"До конца года мы действительно планируем пролечить на базе Института имени Герцена 20 пациентов. Для этого все у нас есть", - сказал он в интервью "Газете.ru".
Академик отметил, что Минздрав выделил огромные деньги на то, чтобы пролечить новым препаратом 120 пациентов с онкологией, а также отслеживать их состояние в будущем.
В этом году лечение одного пациента также будет проводиться на базе Башкирского государственного медицинского университета, сообщил он.
Ранее KP.RU сообщил, что у первого пациента, которому ввели отечественную онковакцину, исчезли метастазы. Спустя четыре месяца после вакцинации у него не обнаружили новых опухолей.