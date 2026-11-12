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НовостиОбщество12 ноября 2026 14:32

Гинцбург: Отечественную онковакцину до конца 2026 года получат 20 пациентов

В первом этапе лечения онковакциной в России примут участие 120 человек
Сергей КУДРИН
Гинцбург: Отечественную онковакцину до конца 2026 года получат 20 пациентов

Гинцбург: Отечественную онковакцину до конца 2026 года получат 20 пациентов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В этом году в Институте Герцена Минздрава России планируется лечение 20 пациентов, сообщил Александр Гинцбург, академик РАН и научный руководитель Центра Гамалеи.

"До конца года мы действительно планируем пролечить на базе Института имени Герцена 20 пациентов. Для этого все у нас есть", - сказал он в интервью "Газете.ru".

Академик отметил, что Минздрав выделил огромные деньги на то, чтобы пролечить новым препаратом 120 пациентов с онкологией, а также отслеживать их состояние в будущем.

В этом году лечение одного пациента также будет проводиться на базе Башкирского государственного медицинского университета, сообщил он.

Ранее KP.RU сообщил, что у первого пациента, которому ввели отечественную онковакцину, исчезли метастазы. Спустя четыре месяца после вакцинации у него не обнаружили новых опухолей.