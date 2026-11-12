Акции Nvidia резко стали падать после отставки гендиректора компании Хуанга

Одна ценная бумага Nvidia теперь стоит около 156 долларов. Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/ SVEN SIMON/ Global Look Press

Акции американской корпорации Nvidia стали резко падать после новости об уходе генерального директора Дженсена Хуанга со своего поста. Соответствующая динамика зафиксирована в ходе торгов на бирже Nasdaq.

По состоянию на 16:55 по московскому времени стоимость ценных бумаг на премаркете опустилась на 10,21%. Таким образом она достигла отметки в 156 долларов за единицу. При этом накануне основная торговая сессия завершилась ростом бумаг на 2,87% до 173,73 доллара.

В самой корпорации уточнили, что обязанности руководителя временно возложены на финдиректора Колетт Кресс. Она продолжит совмещать их со своими текущими полномочиями.

Как ранее писал KP.RU, 12 ноября стало известно об уходе Дженсена Хуанга с поста главы Nvidia. Это случилось на фоне нового скандала в семье бизнесмена. Выяснилось, что Хуанг долгое время изменял своей супруге с китайской шпионкой.