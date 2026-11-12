Путин завершил встречу с Уиткоффом и Кушнером в Москве

В Кремле заявили, что переговоры президента РФ с американскими эмиссарами подошла к концу Фото: REUTERS.

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером подошли к концу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что кортеж делегации США уже покинул Кремль.

Согласно имеющимся данным, президент общался с делегацией США более двух часов. Сама встреча началась 12 ноября в 15:05 по московскому времени.

Напомним, что встреча российских и американских переговорщиков с Владимиром Путиным в Москве прошла на следующий день после завершения трехсторонних консультаций по Украине. Они длились два дня, с 10 по 11 ноября, в Абу-Даби. Главной темой диалога стали шаги по мирному урегулированию украинского кризиса, включая гуманитарные инициативы и обмен пленными.