Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на остановку транспорта в Горловке ДНР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Мирный житель погиб в Горловке из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона на остановке общественного транспорта. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Трагедия произошла на остановке шахты «Кочегарка» на площади Восстания — там погиб мужчина.

О случившемся ранее сообщил мэр города Иван Приходько: по его словам, украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет прямо на остановку. Детали произошедшего сейчас уточняются.

Это не единичный случай за последние дни. Накануне Смоленская область попала под массированный удар беспилотников со стороны ВСУ. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что погибли два человека. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.