Макрон: Европа должна взять на себя инициативу и вести переговоры с Россией Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости для Европы взять на себя ведущую роль в выстраивании переговорного процесса с Россией. С таким заявлением он выступил на площадке саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

«Формат переговоров определяется содержанием. Поэтому мы, европейцы, должны взять на себя инициативу в переговорах с Россией, и именно тогда их формат будет определен», — сказал он.

В свою очередь Макрон обозначил условия для начала контактов с Россией. По его словам, европейским странам нужно нужно выработать понимание собственного мирного сценария по ситуации вокруг Украины, а также сформировать представление о том, какой должна быть перспективная модель региональной системы безопасности.

Ранее сайт KP.RU писал, что Вашингтон, как отметил Макрон, полностью прекратил поддержку киевского режима. Французский президент призвал всех быть честными и признать, что поддержки киевского режима со стороны США нет.