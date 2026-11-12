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НовостиЗдоровье12 ноября 2026 15:16

Почему кожа шелушится даже с кремом: названы самые распространенные ошибки в уходе

MK.RU: Избыток кислот и ретинола может испортить защитный барьер кожи
Анастасия ПИГИНА
В уход стоит добавить сыворотки или тонеры с гиалуроновой кислотой. Фото: iso100production / Shutterstock / Fotodom

В уход стоит добавить сыворотки или тонеры с гиалуроновой кислотой. Фото: iso100production / Shutterstock / Fotodom

Даже дорогой увлажняющий крем не всегда спасает от сухости и шелушения кожи. Россиянам рассказали, как пересмотреть ежедневные привычки, чтобы вернуть коже мягкость и избавиться от неприятного ощущения стянутости. Об этом пишет mk.ru.

Одна из частых ошибок – использовать слишком много активных компонентов. Ретинол, кислоты и витамин С при чрезмерном применении могут раздражать кожу и нарушать ее защитный барьер. Также навредить способны агрессивные очищающие гели и горячая вода. Еще одна причина шелушения – нанесение плотного крема на полностью сухую кожу, когда ей сначала не хватает дополнительного увлажнения.

В уход стоит добавить сыворотки или тонеры с гиалуроновой кислотой, глицерином и бетаином. Их лучше наносить на слегка влажную кожу, а сверху использовать крем. Для восстановления защитного барьера подойдут средства с церамидами, холестерином, скваланом и ниацинамидом.

В отопительный сезон полезно поддерживать комфортную влажность воздуха в помещении и наносить крем сразу после умывания. Возвращать мягкие пилинги в уход можно только после того, как шелушение пройдет.

Ранее дерматолог Ирина Котова предупредила, что работа отопления может ухудшить состояние кожи и спровоцировать обострение хронических заболеваний.