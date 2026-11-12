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НовостиПолитика12 ноября 2026 15:19

Встречи Путина в Кремле, вечный мир на Украине и увольнение главы Nvidia Хуанга: главные события 12 ноября

Путин отметил, что хотел бы вечного мира на территории Украины
Сергей КУДРИН
Путин отметил, что хотел бы вечного мира на территории Украины

Путин отметил, что хотел бы вечного мира на территории Украины

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Москве заявил о стремлении к установлению вечного мира на Украине.

Путин подчеркнул, что Россия признает только одну линию разграничения - официальную границу с Украиной. Он также отметил, что в курсе обсуждений украинской стороной так называемых "серых зон".

Российский лидер выразил надежду, что Европа четко обозначит свою позицию по вопросу войны и мира. По его мнению, важную роль в этом процессе должны сыграть представители США.

Напомним, что президент Путин 12 ноября встретился в Кремле с Уиткоффом и Кушнером, прибывшими после переговоров в Абу-Даби с Россией и Украиной. Путин приветствовал гостей рукопожатием и отметил радость встречи.Также присутствовали Юрий Ушаков, Владимир Мединский и Кирилл Дмитриев.

Также Путин встретился в Кремле с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудив двусторонние отношения. Российский лидер предпочёл сначала встретиться с многолетними партнёрами и соседями, т.е. с Рахмоном, а уже потом - с американцами.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку после скандала с изменой. Компания распространила соответствующий пресс-релиз, указав, что роман Хуанга с китайской бизнес-леди серьёзно подорвал репутацию американской корпорации.

Первый пациент, получивший российскую онковакцину, выздоровел: у него исчезли метастазы, и уже четыре месяца нет новообразований. Об этом сообщил Александр Гинцбург, научный руководитель Центра имени Гамалеи. Лечение завершено, пациент находится под ежемесячным наблюдением в течение трех лет.

Дональд Трамп заявил, что США больше не нуждаются в мирной сделке с Ираном, так как "уже победили в конфликте на Ближнем Востоке", "завладев" иранскими капиталами и "контролируя Ормузский пролив". Якобы.

Евросоюз планирует ввести новые санкции против России 16 ноября. Ограничения затронут около 150 лиц и 50 банков, при этом Париж инициировал включение большей части фигурантов в списки. Накануне послы стран ЕС согласовали расширение санкций. Решение примут на встрече глав МИД в Брюсселе.