Путин отметил, что хотел бы вечного мира на территории Украины Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Москве заявил о стремлении к установлению вечного мира на Украине.

Путин подчеркнул, что Россия признает только одну линию разграничения - официальную границу с Украиной. Он также отметил, что в курсе обсуждений украинской стороной так называемых "серых зон".

Российский лидер выразил надежду, что Европа четко обозначит свою позицию по вопросу войны и мира. По его мнению, важную роль в этом процессе должны сыграть представители США.

Напомним, что президент Путин 12 ноября встретился в Кремле с Уиткоффом и Кушнером, прибывшими после переговоров в Абу-Даби с Россией и Украиной. Путин приветствовал гостей рукопожатием и отметил радость встречи.Также присутствовали Юрий Ушаков, Владимир Мединский и Кирилл Дмитриев.

Также Путин встретился в Кремле с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудив двусторонние отношения. Российский лидер предпочёл сначала встретиться с многолетними партнёрами и соседями, т.е. с Рахмоном, а уже потом - с американцами.

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