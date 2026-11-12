Польская больница обратилась к фермерам за помощью и оскандалилась: что смутило граждан Фото: Александр ГЛУЗ.

Больница в польском Красныставе попросила местных фермеров привезти картофель, морковь и лук для пациентов — и внезапно оказалась в центре скандала. Об этой истории пишет WP. Призыв распространился в соцсетях после того, как мэр соседней Избицы Ежи Левчук объявил о сборе овощей 12–13 ноября. По его словам, так улучшится качество питания, а сэкономленные средства пойдут на медицинские услуги.

Глава округа Януш Шпак (PSL) в интервью WP искренне удивился шумихе: мол, больница просит излишки урожая каждый год уже 20 лет, и раньше проблем не было. Фермеры сами спрашивают, не нужно ли привезти больше. Директор больницы Збигнев Видомский тоже не понимает ажиотажа: у учреждения своя кухня, и свежие овощи только в плюс.

Но вопросы у комментаторов возникли не на пустом месте. Долг больницы — 29 миллионов злотых, переплаты за два года — 9,5 миллиона. При этом один из врачей за прошлый год заработал 1,24 миллиона злотых до вычета налогов. Директор объясняет: без рыночных ставок нанимать некого.

Напомним, что ещё летом в Польше фермеры перекрывали трассу S3, протестуя против импорта с Украины. Активисты требовали честного разговора с правительством.