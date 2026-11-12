Врач Зятикова перечислила привычки, которые помогут контролировать диабет

Врач посоветовала отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом. Фото: Fahkamram / Shutterstock / Fotodom

Контролировать диабет второго типа можно благодаря изменениям в образе жизни. Эндокринолог Ирина Зятикова рассказала, какие привычки помогут людям с этим заболеванием поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Об этом пишет Lenta.ru.

«Суть принципа заключается в последовательности употребления продуктов во время еды, который замедляет всасывание глюкозы и предотвращает резкие скачки сахара и инсулина в крови. Первыми надо съедать овощи и зелень. «Вторым слоем» желательно отправлять в рот белки и жиры. И только после этого можно приступить к углеводам», – объяснила доктор.

Врач посоветовала отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом: выпечки из белой муки, кондитерских изделий, сладкой газировки и пакетированных соков. Вместо них стоит включить в рацион некрахмалистые овощи, зелень и крупы с минимальной обработкой.

Еще один способ улучшить контроль заболевания – снизить массу тела на 5–10 процентов. Не менее важна физическая активность. Это может быть быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде, скандинавская ходьба или танцы. При этом врач призвала не заниматься самолечением.

Ранее академик РАН Марина Шестакова рассказала, что в России около 12 миллионов человек могут жить с сахарным диабетом, причем примерно половина из них не знает о своем диагнозе.