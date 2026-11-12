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НовостиПолитика12 ноября 2026 16:00

Кушнер назвал насыщенными и подробными переговоры с Путиным

Кушнер указал на положительную динамику в переговорах с российским лидером
Семен ЗИМИН
Кушнер назвал насыщенными и подробными переговоры с Путиным

Кушнер назвал насыщенными и подробными переговоры с Путиным

Фото: REUTERS.

Зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал прошедшую встречу с президентом России Владимиром Путиным насыщенной и подробной. Этим он поделился по итогу визита в Москву.

Ранее стало известно, что спецпредставители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Москву после переговоров с Владимиром Путиным.

Самолет американских эмиссаров уже движется в сторону государственной границы России. Кортеж делегации США покинул Кремль еще вечером 12 ноября.

Переговоры главы государства с посланниками Дональда Трампа длились более двух часов. Диалог строился вокруг ситуации на Украине и недавних переговоров сторон в Абу-Даби.