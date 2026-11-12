Кушнер заявил, что Трамп хочет положить конец конфликту на Украине Фото: REUTERS.

Визит американской делегации в Москву завершился громким заявлением. Джаред Кушнер, зять действующего президента США Дональда Трампа, по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил, что американский лидер намерен положить конец конфликту на Украине

Также Кушнер назвал переговоры насыщенными и подробными.

Самолёт спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера уже взял курс к границе России. Кортеж американской делегации покинул Кремль ещё вечером 12 ноября после окончания переговоров, которые длились более двух часов.

В ходе переговоров американской делегации с российским лидером обсуждались детали прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговоров.