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НовостиПолитика12 ноября 2026 16:06

Кушнер заявил, что Трамп хочет положить конец конфликту на Украине

Кушнер назвал переговоры с Путиным насыщенными и подробными
Семен ЗИМИН
Кушнер заявил, что Трамп хочет положить конец конфликту на Украине

Кушнер заявил, что Трамп хочет положить конец конфликту на Украине

Фото: REUTERS.

Визит американской делегации в Москву завершился громким заявлением. Джаред Кушнер, зять действующего президента США Дональда Трампа, по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил, что американский лидер намерен положить конец конфликту на Украине

Также Кушнер назвал переговоры насыщенными и подробными.

Самолёт спецпредставителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера уже взял курс к границе России. Кортеж американской делегации покинул Кремль ещё вечером 12 ноября после окончания переговоров, которые длились более двух часов.

В ходе переговоров американской делегации с российским лидером обсуждались детали прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговоров.