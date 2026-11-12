Уиткофф назвал важным, чтобы европейцы были вовлечены в процесс по Украине Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал важным, чтобы представители европейских стран были вовлечены в процесс урегулирования конфликта на Украине.

«Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием. Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными», - сказал Уиткофф.

Ранее американский представитель заявил о прогрессе по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 12 ноября, состоялись переговоры президента России с американскими посланниками Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Москве.

Некоторое время назад кортеж делегации представителей Штатов покинул Кремль. По имеющимся данным, глава государства общался с представителями главы Белого дома Дональда Трампа более двух часов.