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НовостиВ мире12 ноября 2026 16:08

Уиткофф: Об обсуждавшихся с Путиным гуманитарных вопросах скоро объявят

Уиткофф заявил, что в Москве обсуждались разные гуманитарные проекты
Сергей КУДРИН
Уиткофф: Об обсуждавшихся с Путиным гуманитарных вопросах скоро объявят

Уиткофф: Об обсуждавшихся с Путиным гуманитарных вопросах скоро объявят

Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф по итогам состоявшихся переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил, что вскоре будет объявлено о новых гуманитарных проектах. По словам Уиткоффа, в Кремле удалось обсудить не только обмен пленными между ВС РФ и ВСУ, но и другие проекты, которые пойдут на пользу людям в зоне СВО.

«Русские сейчас согласились на крупнейший в истории обмен пленными. Это будет завершено в ближайшее время, и мы обсуждали некоторые другие гуманитарные вопросы, о которых скоро объявим», - заявил Уиткофф.

Подробностей американские представители пока не предоставили - стороны разойдутся, обсудят переговоры, и позже будут сделаны соответствующие заявления.

Ранее KP.RU сообщил, что переговоры Путина со спецпредставителями США Уиткоффом и Кушнером завершились. Кортеж делегации США покинул Кремль. Встреча длилась более двух часов и началась 12 ноября в 15:05 МСК.